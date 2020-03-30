شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في روسيا: لا تخرجوا إلا في الطوارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبّهت سفارة المملكة في روسيا، المواطنين المتواجدين في مدينة موسكو، بضرورة الالتزام بالعزل المنزلي الذاتي، ابتداء من تاريخ 30 مار الجاري، بناء على القوانين التي أصدرتها حكومة موسكو. نبّهت سفارة المملكة في روسيا، المواطنين المتواجدين في مدينة موسكو، بضرورة الالتزام بالعزل المنزلي الذاتي، ابتداء من تاريخ 30 مار الجاري، بناء على القوانين التي أصدرتها حكومة موسكو. وأوضحت السفارة، أنه لن يُسمح بالخروج إلى في الحالات الطارئة وهي: الحلات المرضية التي تستدعي الذهاب للمستشفى، التسوق لشراء المواد الغذائية وأن يكون في أقرب متجر أو صيدلية بالقرب من مكان الإقامة.

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