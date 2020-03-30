شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء 3 وحدات لمتابعة دوام وقضايا شاغلي الوظائف التعليمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استحدثت وزارة التعليم وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمى وحدة متابعة دوام الموظفين، وذلك ضمن قرار أصدره وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بإلغاء الإدارة العامة للمتابعة. استحدثت وزارة التعليم وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمى وحدة متابعة دوام الموظفين، وذلك ضمن قرار أصدره وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بإلغاء الإدارة العامة للمتابعة. كما أصدر قرارًا بإنشاء وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمى “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمية بالمدير العام. وشملت قرارات الوزير إنشاء وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمى “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء 3 وحدات لمتابعة دوام وقضايا شاغلي الوظائف التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.