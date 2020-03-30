شكرا لمتابعة خبر عن عوالق ترابية تسود أجواء مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود عوالق ترابية في منطقة مكة المكرمة يصحيها تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: الجموم، الطائف، الكامل، جدة، خليص، رابغ، عرفات، مزدلفة، ميسان، فيما تبدأ الساعة 13:30 ظهر اليوم، وتنتهي في تمام الساعة الثانية من صباح يوم غد الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة على استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام الرؤية على منطقة نجران؛ حيث تشمل بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، شرورة، نجران، يدمة.