بالفيديو.. فندق بمكة المكرمة⁩ يودع المغادرين للحجر الصحي بالهدايا

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): خصصت إحدى الفنادق ⁧في مكة المكرمة⁩ مجموعة من الهدايا لجميع من يخرج سالما من الحجر الصحي. خصصت إحدى الفنادق ⁧في مكة المكرمة⁩ مجموعة من الهدايا لجميع من يخرج سالما من الحجر الصحي. وعمد الفندق على توديع المغادرين بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا⁩ الجديد بعمل احتفال بسيط . ووثق مقطع فيديو ما قام به الفندق، حيث وضعوا عدد كبير من الهدايا، فضلا عن تشغيل موسيقى وأغاني لتلطيف الأجواء أثناء رحيل نزلاء الحجر الصحي.

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