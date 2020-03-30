شكرا لمتابعة خبر عن مجموعة العشرين تعقد مؤتمرا طارئاً اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعقد مجموعة العشرين اليوم الإثنين مؤتمرا طارئاً، لبحث تداعيات تعقد مجموعة العشرين اليوم الإثنين مؤتمرا طارئاً، لبحث تداعيات كورونا بعد أيام قليلة من عقد مؤتمرها الأول عبر الفيديو بعد دعوتها من المملكة. وأوضحت مصادر بأن وزراء التجارة سيبحثون سبل التعاون لدعم منظومات التوريد العالمية للمعدات الطبية والدواء، التي تضررت بسبب انتشار الوباء. ويذكر أن قادة مجموعة العشرين قد عقدوا الخميس الماضي، قمة عبر جسر تلفزيوني لبحث سبل مواجهة الفيروس ، وستقوم دول مجموعة العشرين بضخ نحو 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي؛ للتغلب على التداعيات المالية للوباء.

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