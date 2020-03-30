شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. العائدون من «العزل الصحي» بالقطيف: الدولة لم تقصر في شيء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):

أكد عدد من أهالي محافظة القطيف العائدين من العزل الصحي لمدة 14 يومًا، أن كل الخدمات كانت متوافرة، والدولة لم تقصِّر معهم، لافتين إلى أن العزل الصحي كان قاسيًا عليهم من الناحية النفسية إلا أنهم تمكنوا من تجاوزه.

وفي السياق نفسه، أوضحت إحدى المتعافيات لقناة " الإخبارية " ، أنه تم توفير كل شيء لهم في العزل الصحي، وكل شيء كان على ما يرام؛ بينما كان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد كشف في وقت سابق، عن تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا.

وجاء ذلك بالإضافة إلى تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم؛ حيث تم العزل الصحي لعدد من أهالي القطيف؛ بسبب الفيروس المستجد وذلك لمدة 14 يومًا.