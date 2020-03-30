شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من حساب المواطن بشأن دراسة الأهلية في الأوضاع الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن إلغاء دراسة أهلية دعم حساب المواطن لشهر مارس؛ نظرًا للأوضاع التي تمر بها المملكة خلال الفترة الحالية.

وقال برنامج حساب المواطن ردًا على أسئلة المواطنين في هذا الشأن: "صدرت نتائج الأهلية للدورة الثامنة والعشرين لشهر (مارس) بتاريخ 24/02/2020 ، وسيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا، من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".

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وأضاف: "الإعلان عن صدور نتائج الأهلية يتم شهريًا، من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".

وأكد أنه: "في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، سيتم صرف الدعم، ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وقال البرنامج في وقت سابق : "بالنسبة للطلبات التي تم تقديمها بعد تاريخ الـ 10 من مارس الجاري، ستتم دراستها وإبلاغ أصحابها باستيفائهم شروط الأهلية من عدمه، وذلك عن طريق زيارة حساب «دراسة الأهلية»، ضمن دورة الأهلية لشهر مايو".