شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة⁩ توضح مدى إمكانية استخدام الملح الخشن كمطهر ومعقم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة⁩ مدى إمكانية استخدام الملح الخشن كمطهر ومعقم. أوضحت وزارة الصحة⁩ مدى إمكانية استخدام الملح الخشن كمطهر ومعقم. وأكدت عدم وجود دراسات علمية كافية تثبت أن الملح الخشن يُمكن أن يُستخدم كمطهر ومعقم. يذكر أن الوزارة وجهت عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا الجديد، ومنها الاهتمام بغسل اليدين.

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