شكرا لمتابعة خبر عن ظهور نتيجة فحص «الباصق» داخل مجمع تجاري بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):ظهرت نتيجة الفحوص الطبية التي أُجريت لمقيم من جنسية عربية أقدم على البصق داخل أحد المجمعات شرقي العاصمة المقدّسة؛ حيث كانت صحيفة " صدى " قد تناولت الواقعة في عدة أخبار سابقة وتابعت القضية.
وأصدرت " صحة مكة " ، تقريراً طبياً يثبت سلامة العامل من وجود فيروس كورونا وعدم إصابته به وإطلاق سراحه وعدم إبقائه في الحجر الصحي؛ فيما تسلّمت " شرطة الشرائع " المذكور تمهيداً لإكمال التحقيق معه وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.
وكان قد تم القبض عليه في أحد المجمعات بشرق مكة بعد الاشتباه فيه ورصده وهو يقوم بالبصق داخل المحل؛ حيث تمّ ضبطه وإغلاق المحل من قِبل بلدية الشرائع احترازياً حتى ظهور نتائج الفحص الطبية التي أظهرت سلامته.
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