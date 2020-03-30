شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الاطلاع على أخبار الوباء يزيد القلق والتوتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يتعرض أفراد الأسرة خلال هذه الفترة لضغوط نفسية، بسبب الإجراءات الاحترازية للفيروس الوبائي، وقدم الأطباء النفسيين النصائح لتجاوز هذه الضغوط وتخفيف القلق والتوتر.
ونصح استشاري الطب النفسي العام والطب النفسي الجنائي، الدكتور حسين بن رافع الشهري، بالتقارب الأسري والتواصل مع باقي أفراد الأسرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي أثناء التواجد بالخارج، وممارسة الأنشطة الرياضية المتاحة بداخل المنزل أيضا، كما يجب ان تتواجد بيئة ترفيهية.
وتابع بن رافع الشهري أن النوم الصحي يسهم في تحسين المزاج وتخفيف القلق، فضلا عن تناول الطعام الصحي لتعزيز المناعة، مطالبا بتقليل الاطلاع على الأخبار المتعلقة بالوباء، لأن ذلك يزيد بواعث القلق كما ان منظمة الصحة العالمية نصحت بعدم التعرض لأخبار الفيروس أكثر من مرتين في اليوم.
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