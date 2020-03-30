كلمات قصيدة بن جدلان لاصكت الناس بيبان العمل والدوام كاملة_ تنبأ بكورونا شاهد

مع انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم، فقد غزت جميع دول العالم الغربي والعرب، أصبحت جائحة ينتشر في أي مكان ولم يتم العثور على لقاح حتى الآن، والأمر يتزايد كل يوم يزداد عدد المصابين بالآلاف، وتتضافر الجهود العديد من البلدان في إيجاد لقاح لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصيدة بن جدلان لاصكت الناس بيبان العمل والدوام عن فيروس كورونا، وهناك الكثير من الناس الذين يريدون استكمال كلماتها، وهي واحدة من القصائد التي تتحدث عن العمل والدوام بكلمات هزلية مضحكة.

وتمَّكن الشاعر السعودي المتوفى سعد بن جدلان الملقب بـ(شاعر الوصف) أن يسبق زمانه وعصره قوة بصته واستشرافه للمستقبل، إذ كان من بين قصائده قصيدة تتنبأ بفيروس كورونا (كوفيد_19 (والمعروفة باسم قصيدة"لاصكت الناس بيبان العمل والدوام" التي تتميز كلماتها بالسلاسة والسهولة المطلقة.

بما أن هذه القصيدة هي إحدى القصائد التي أصبحت شائعة ًجدا منذ نشر كلماتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وهناك الكثير من الناس يقتبسون هذه الكلمات الجميلة وينشرونها على مواقع التواصل، حيث تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الاثنين 30 مارس 2020، كلمات قصيدة بن جدلان لاصكت الناس بيبان العمل والدوام وهي كالتالي:

كلمات قصيدة لاصكت الناس بيبان العمل والدوام كاملة لابن جدلان:

اصكت الناس بيبان العمل والدوام

بيبان عفوك ياربي مايصكونها

نعوذبك من عذابك والص والجذام

وجرثوم ٍة ماتراها الناس بعيونها

خلت عقول الاطباء مدع العلام

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مذهولٍة كل ط ٍب مايجي دونها

انت العظيم القوي محيي هشيم العظام

بطشك يهد الجبال وسقط اركونها .“

بأمر يزول الوباء وحل فينا السلام

رحمتك يارب كل الخلق يرج

والشاعر سعد بن شارع بن جدلان الأكلبي المعروف باسم سعد بن جدلان (1366 هـ / 1947) - (19 رجب 1437 هـ / 26 أبريل 2016) شاعر سعودي ولد في مدينة بيشة، أشتهر سعد بن جدلان بأسلوبه الجزل، وتميزه في الشعر النبطي، وقد نشأ في قرية الشقيقة الواقعة في مدينة بيشة شاعراً في جميع المحافل. وهو أيضاً يجيد شعر المحاورة، والعرضة والنظم. وقد لقب أيضاً "بملك الوصف". وقد صدرت له دوواين شعرية مسموعة وديوان شعري واحد مطبوع اسمه "سمان الهرج".

وينتمي سعد بن جدلان إلى قبيلة أكلب وهو من عائلة معروفة بالشعر فوالده وجده وأغلب اخوته شعراء ونشأ في محافظة بيشة في قرية الشقيقة حياة الصبى والمراهقة ثم انتقل إلى المنطقة الشرقية والتحق بالحرس الوطني هناك وكان ينظم الشعر في صغرة ولكنه لم يبرز في شعر النظم إلا في سن العشرين.

وجائحة فيروس كورونا هي جائحةٌ عالميةٌ جارية لمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) والذي يحدثُ بسبب فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة (SARS-CoV-2). اكتشف المرض في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين، وأطلق عليه اسم 2019-nCoV وقد صنّفته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 (جائحة).