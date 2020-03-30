توجيه من خادم الحرمين الشريفين

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أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج الخاص بكورونا مجاناً بالمستشفيات العامة و الخاصة للمواطنين و المقيمين و مخالفي أنظمة الإقامة و العمل وذلك حرصاً من الملك على صحة الجميع.





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