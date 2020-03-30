فيديو.. أهالي القطيف العائدون من العزل الصحي: تجربة قاسية والدولة لم تُقصِّر في شيء

عاد عدد من أهالي القطيف الخاضعين للعزل الصحي لمدة 14 يومًا، بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى منازلهم بعد انتهاء فترة العزل والتأكد من سلامتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وقال أحد المتعافين- وفقا لـ«الإخبارية»- إن كل الخدمات كانت متوافرة، وإن الدولة لم تقصِّر معهم، مشيرًا إلى أن العزل الصحي كان قاسيًا عليهم من الناحية النفسية إلا أنهم تمكنوا من تجاوزه.

وأضافت إحدى المتعافيات، أنه تم توفير كل شيء لهم في العزل الصحي، وكل شيء كان على ما يرام.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح في 8 مارس الجاري، بتعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا، وتمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم.

Advertisements

وتم العزل الصحي لعدد من أهالي القطيف، بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة 14 يومًا.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية: تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا

«الوزراء»: الإجراءات الاحترازية بالقطيف «مؤقتة».. والكشف على 500 ألف مسافر بمنافذ المملكة