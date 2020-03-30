لتعزيز الخدمات المقدمة من الكهرباء.. «أمير عسير» يوجه بتقليل إضاءة الطرق بنسبة 50%

وجَّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، اليوم الإثنين، بتقليل إضاءة الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة بـ50%، وذلك لتعزيز الخدمات المقدمة من الكهرباء، بما لا يتعارض مع الأمر السامي الكريم بمنع التجول، مع الأخذ في الاعتبار سلامة العاملين بالقطاع الكهربائي خلال أزمة كورونا.

وذكرت إمارة عسير في بيان لها- عبر حسابها بتويتر- أن أمير عسير تلقى عرضًا من رئيس القطاع الجنوبي للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي، حول خطة الطوارئ وفق معايير عالية الدقة، تمكن من العمل فيها تحت أقصى الظروف، مبينة القدرات التقنية التي تتمتع بها الشركة لتحقق إنجاز غير منقطع، بطاقة 45% من قدراتها البشرية في الميدان و10% في المكاتب، فيما يعمل جميع الموظفين الآخرين من منازلهم، حسبما ورد في الأمر السامي الكريم..

وأوضح السلولي وفريق عمله، أن الشركة السعودية للكهرباء تضع الأهمية القصوى لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مؤكدا وضع خطة صحية لمن يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من العاملين، عبر تخصيص محاجر صحية خاصة لمدة 14 يومًا، وفق الإجراءات الاحترازية .

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