«تعليم نجران» تطلق حزمة من برامج التدريب عن بُعد للمعلمين

تنفذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث حزمة من البرامج التدريبية للمعلمين عن بعد.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي أنه بمتابعة من المدير العام لتعليم المنطقة الدكتور ملفي العتيبي، تم تدشن إدارة التدريب والابتعاث- بنين المرحلة الأولى من خطة التطوير المهني «التدريب الإلكتروني» بمجموعة برامج التدريب عن بعد عن طريق برنامج zoom وتستهدف شاغلي الوظائف التعليمية .

وأفاد مدخلي أن هذه الحزمة في مرحلتها الأولى، وتنطلق اليوم عبر برنامج « zoom» منصة زوم الالكترونية، وتتضمن 4 برامج تدريبية، على مدى 4 أيام، وهي برنامج الإدارة الصفية ورعاية السلوك وبرنامج بناء الاختبارات التحصيلية، وبرنامج التعلُّم النشط، وبرنامج التعلم بالاستقصاء.

وأكد مدخلي أن الدورات والبرامج التدريبية الهادفة لتطوير التعليم ورفع المحصلة والقدرات الخاصة لمعلمي ومعلمات المنطقة مستمرة لتزويدهم بكل ما من شأنه التيسير عليهم في أداء مهامهم المهنية والرقي بالعملية التعليمية.

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