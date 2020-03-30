جمعية أبوعريش توزع 85 سلة غذائية و250 قسيمة لمستفيديها

بدأت جمعية البر الخيرية في محافظة أبوعريش اليوم الإثنين، بتوزيع 85 سلة غذائية و250 قسيمة شرائية بقيمة تجاوزت 100 ألف ريال على أكثر من 300 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية.

وأوضح رئيس اللجنة الاجتماعية في الجمعية عبد الله بن إسماعيل جوخب أن الجمعية شرعت في توزيع السلال الغذائية في المرحلة الحالية؛ وذلك لحرص الجمعية على تأمين احتياجات مستفيديها من المواد الغذائية.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع السلال وفق آلية معينة تعتمد على مصدر الدخل للأسرة وعدد أفرادها وفئاتهم العمرية والمستوى الصحي لهم؛ حيث شملت السلال فئات الأيتام والأرامل والمطلقات والمرضى والمحتاجين .

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