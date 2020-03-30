بالصور.. «الهلال الأحمر» ينفِّذ فرضية نقل مصاب بـ «كورونا» في الباحة

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، اليوم الإثنين، فرضية مباشرة حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بلاغًا (افتراضيا) من مواطن عن وافد مقيم لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له وتواصل الإدارة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية وتم فحص الحالة حسب البرتوكولات للحالات المعدية ونقله للمنشأة الصحية.

وحضر بموقع الحدث لتقييم الفرقة والخدمة المقدمة، مدير عام هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي والمساعد للشؤون الإسعافية عبد الله شرف والمدير الطبي د. محمد مرعي والقائد الميداني عبد الله صالح وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز لتعقيم السيارة بالكامل.

وتأتي هذه الفرضية للوقوف على استعدادات الهيئة وهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد COVID-19 ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.

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