بالفيديو.. «غلطة» تصيب 12 سعوديًا من عائلة واحدة بفيروس كورونا

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي، يروي فيه كيفية إصابة 12 فردًا من عائلته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مناشدًا المواطنين بالابتعاد عن التجمعات الأسرية؛ لأنها كانت سببًا في نقل العدوى لهذا العدد من عائلته.



وقال الشاب خلال مقطع الفيديو: «من أول ما بدأت الحكومة تمنع التجمعات والخروج بالأماكن العامة، للأمانة نفذنا التوجيهات وما صرنا نطلع للأماكن العامة وبدينا في الحجر المنزلي».وأضاف: «بس الغلطة اللي يسويها كل السعوديين تقريبًا هي التجمعات العائلية، وهذه الغلطة أدت إلى إصابة 12 فردًا من عائلتنا من ضمنهم أنا وأمي وجدي وخالي وخالتي وحريم أخوالي وعيالهم».

وتابع: «كنا نتجمع في بيت جدي وما كان حد ظاهر عليه أي أعراض، كنا عائلة مع بعض ومتجمعين في بيت الجد، والجمعة اللي جمعتنا كلنا ما كانت الجمعة هاذي كانت الجمعة اللي قبلها، ومن بعد الجمعة كانت الأمور سليمة إلى يوم الاثنين، بدت أمي تحس بأعراض الربو، وهي عندها ربو والتهاب إلى أن تبين إصابة عدد بالفيروس».

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