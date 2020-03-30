الأرصاد تنبه إلى سحب رعدية ممطرة على جازان وأتربة مثارة بنجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيَّنت الهيئة، أن التنبيه يشمل (مدينة نجران ومحافظات ثار، وبدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وخباش، وشرورة)، ويستمر حتى الساعة 2 مساءً.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا إلى سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر- بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس- اليوم- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، الحدود الشمالية، الجوف)، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

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