السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تكافح انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بمليجة



الدمام 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

تكثف أمانة المنطقة الشرقية جهودها والإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار

وجهّزت بلدية مليجة عدداً من المعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع مستفيدة، من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم مستخدمة كوادر مؤهلة ومواد ذات جودة عالية.

وأكدت البلدية حرصها على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم التي شملت الشوارع والأرصفة والمحلات، مشيرةً الى أنه استخدم في عملية التعقيم في مليجة العديد من الآليات والعمالة المؤهلة للقيام بالمهمة على أكمل وجه .

ونوهت الأمانة الجميع الى ضرورة التقيد بالتعليمات المتعلقة بالوقاية من انتشار فايروس كورونا تنفيذا" للتوجيهات وحرصا" على سلامتنا وسلامة الآخرين .

// انتهى //

13:56ت م

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الدمام 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستكثف أمانة المنطقة الشرقية جهودها والإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بجميع بلديات المنطقة الشرقية، حيث تواصل بلدية مليجة جهودها لأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمواقع الحيوية في مليجة، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية وحماية المواطنين والمقيمين .وجهّزت بلدية مليجة عدداً من المعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع مستفيدة، من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم مستخدمة كوادر مؤهلة ومواد ذات جودة عالية.وأكدت البلدية حرصها على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم التي شملت الشوارع والأرصفة والمحلات، مشيرةً الى أنه استخدم في عملية التعقيم في مليجة العديد من الآليات والعمالة المؤهلة للقيام بالمهمة على أكمل وجه .ونوهت الأمانة الجميع الى ضرورة التقيد بالتعليمات المتعلقة بالوقاية من انتشار فايروس كورونا تنفيذا" للتوجيهات وحرصا" على سلامتنا وسلامة الآخرين .// انتهى //13:56ت م0075

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