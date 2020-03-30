السعودية اليوم / "واس" ترصد وفرة المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها بنجران



نجران 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

مع شروق شمس كل صباح على مدينة نجران تعود الحركة اليومية لسوق الخضار المركزي بحي الغويلة ، الذي يستقبل محاصيل منطقة نجران الزراعية المتعددة التي تتميز بالجودة واعتدال السعر .

ويمتاز سوق الخضار المركزي بحي الغويلة بتوسطه للرقعة الزراعية بمدينة نجران ، حيث تشهد هذه الأيام بدء المزارعين قطف خضار الباذنجان والبازلاء، التي يتم تعبئتها بشكل جيد قبل جلبها إلى السوق ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة البيع والتفريغ اليومية .

ورصدت - واس - في سوق الخضار صباح اليوم وفرة المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها ، وقيام المزارعين بتفريغ محاصيلهم الزراعية بعد بيعها ، لتدخل بعد ذلك إلى مرحلة التوزيع والتسويق الفردي في محال الخضار والأسواق المركزية بالمنطقة.

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13:45ت م

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