

عرعر 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

وتابعت " واس" الجهود التي يبذلها مسؤولو المبادرة التي تكون عبر مراحل من تلقي الرسالة حتى توصيل الدواء للمستفيد .

وأوضحت إدارة البرج الطبي أن المبادرة تتم من خلال إرسال رسالة عبر الواتس على الرقم ( 0146619477) يوضح فيها الأسم كاملاً والعمر ورقم الملف والدواء المستخدم،ورقم التواصل ، وإرسال الموقع، ويتم التواصل مع المستفيد وتوصيل الدواء له في منزله

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة أصحاب الأمراض المزمنة،وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنعا للتجمعات للوقاية من

// انتهى //

13:43ت م

0072



عرعر 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" مبادرة مستشفى برج الشمال الطبي بمدينة عرعر بعنوان " لا تجينا ..حنا نجيك " وذلك خلال ساعات منع التجوال التي تهدف إلى توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم دون الحاجة للحضور إلى المستشفىوتابعت " واس" الجهود التي يبذلها مسؤولو المبادرة التي تكون عبر مراحل من تلقي الرسالة حتى توصيل الدواء للمستفيد .وأوضحت إدارة البرج الطبي أن المبادرة تتم من خلال إرسال رسالة عبر الواتس على الرقم ( 0146619477) يوضح فيها الأسم كاملاً والعمر ورقم الملف والدواء المستخدم،ورقم التواصل ، وإرسال الموقع، ويتم التواصل مع المستفيد وتوصيل الدواء له في منزلهوأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة أصحاب الأمراض المزمنة،وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ومنعا للتجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد // انتهى //13:43ت م0072

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس " ترصد مبادرة توصيل أدوية الأمراض المزمنة بعرعر خلال ساعات منع التجول بـ بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.