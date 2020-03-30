السعودية اليوم / "فن التعامل مع الآخرين" دورة تدريبية مجتمعية عن بُعد بجامعة نجران



نجران 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

تنفذ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر غداً، دورة تدريبية مجتمعية عن بُعد بعنوان "فن التعامل مع الآخرين".

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات التعامل مع الآخرين من خلال تزويدهم بأهم المفاهيم المرتبطة بفنون التعامل مع الآخرين، والعمل على رفع كفاءتهم وفعاليتهم في مجال الاتصال والتعامل مع الآخرين من خلال التمارين العملية التطبيقية التي تصقل وتنمي مهاراتهم.

وتتناول الدورة التعريف بأساليب التعامل مع الطباع، والدوافع التي تحرك المسلم إلى حسن التعامل، والقواعد الثابتة في التعامل، وكذلك كيفية كسب الآخرين، والأدوات الأساسية للاستماع الفعّال.

ودعت الجامعة الراغبين بالتسجيل في الدورة الدخول عبر الرابط: training.nu.edu.sa.

// انتهى //

13:30ت م

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