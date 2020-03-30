السعودية اليوم / إقليم كردستان العراق يسجل ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا



بغداد 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

سجل إقليم كردستان العراق اليوم، ثمان إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في الإقليم ، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا سجلت لخمسة أشخاص من عائلة واحدة في محافظة اربيل "رجل وامرأة وثلاثة أطفال" , و ثلاث إصابات بمحافظة دهوك لرجال عادوا من فرنسا مؤخرًا.

// انتهى //

13:26ت م

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بغداد 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسسجل إقليم كردستان العراق اليوم، ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) وحالة شفاء واحدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في الإقليم إلى 150 إصابةW بينها 57 حالة شفاء وحالتا وفاة.وأفادت وزارة الصحة في الإقليم ، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا سجلت لخمسة أشخاص من عائلة واحدة في محافظة اربيل "رجل وامرأة وثلاثة أطفال" , و ثلاث إصابات بمحافظة دهوك لرجال عادوا من فرنسا مؤخرًا.// انتهى //13:26ت م0064

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