السعودية اليوم / محافظ صبيا يقف على الجهود الأمنية في تطبيق منع التجول بالمحافظة



صبيا 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

تفقد محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني العتودي أمس ، عدد من النقاط الأمنية بمحافظة صبيا ومركزي العالية وقوز الجعافرة التابعين للمحافظة، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وشملت الجولة عدداً من النقاط الأمنية بالمحافظة ونقاط التفتيش الأمنية بمركزي العالية وقوز الجعافرة, مستمع لشرح مفصل من مدير شرطة المحافظة العقيد حوذان بن حسن الجابري, ورئيس مركز العالية يحي حمزة ورئيس مركز القوز أحمد العقدي عن سير العمل بتلك النقاط والمهام الموكلة إليه في تطبيق أمر منع التجول إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ومدى التعاون والتجاوب الذي أبداه أهالي المحافظة والمقيمين.

كما وقف العتودي على جهود بلدية العالية والأعمال التي تقوم بها لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، مستمعاً لعرض موجز من رئيس البلدية غصاب العتيبي عن تلك المهام وغيرها من الأعمال التي تقدمها البلدية بما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد محافظ صبيا المكلف أن الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة للوقوف على الجهود الأمنية ومستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتوعية والوقاية من فيروس

// انتهى //

13:25ت م

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صبيا 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستفقد محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني العتودي أمس ، عدد من النقاط الأمنية بمحافظة صبيا ومركزي العالية وقوز الجعافرة التابعين للمحافظة، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.وشملت الجولة عدداً من النقاط الأمنية بالمحافظة ونقاط التفتيش الأمنية بمركزي العالية وقوز الجعافرة, مستمع لشرح مفصل من مدير شرطة المحافظة العقيد حوذان بن حسن الجابري, ورئيس مركز العالية يحي حمزة ورئيس مركز القوز أحمد العقدي عن سير العمل بتلك النقاط والمهام الموكلة إليه في تطبيق أمر منع التجول إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ومدى التعاون والتجاوب الذي أبداه أهالي المحافظة والمقيمين.كما وقف العتودي على جهود بلدية العالية والأعمال التي تقوم بها لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، مستمعاً لعرض موجز من رئيس البلدية غصاب العتيبي عن تلك المهام وغيرها من الأعمال التي تقدمها البلدية بما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.وأكد محافظ صبيا المكلف أن الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة للوقوف على الجهود الأمنية ومستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتوعية والوقاية من فيروس كورونا ، مقدماً شكره للجميع على ما يقومون به من أعمال وما يقدمونه من خدمات.// انتهى //13:25ت م0063

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