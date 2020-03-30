السعودية اليوم / أمانة الشرقية ترشد استهلاك الطاقة بإطفاء 3000 فانوس إنارة بالخبر



الدمام 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

فعّلت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية "ترشيد استهلاك الطاقة" أثناء ساعات منع التجول، وذلك حرصًا على ضرورة الحفاظ على البيئة، و تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، وذلك بإطفاء ما يزيد عن 3000 فانوس إنارة في مختلف أنحاء محافظة الخبر .

وساهمت المبادرة ترشيد الطاقة من خلال تخفيض الإنارة بنسبة 100% في الواجهة البحرية وجميع الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، فيما تم تخفيض الإنارة بنسبة 50% في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بمختلف أحياء الخبر، شملت كل من شارع 10 ، وشارع الملك خالد وشارع الأمير بندر بحي الخبر الشمالية، وشارع عبدالرحمن بن معاذ بحي الجسر، وكل من شارع الرياض وشارع مكة وشارع 20 بحي الثقبة، وشارع صلاح الدين بحي الحزام الذهبي، وشارع خالد بن الوليد بحي الراكة، وكل من طريق الأمير سلطان وطريق الملك فهد، وشارع الكورنيش الشمالي وطريق الكورنيش الجنوبي.

// انتهى //

13:19ت م

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