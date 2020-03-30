السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 812 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



مدريد 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

سجلت إسبانيا 6398 إصابة و 812 وفاة جديدة بفيروس

وقالت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسبانية على موقعها الرسمي على الإنترنت إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 85195 حالة اصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 7340 حالةً.

// انتهى //

13:11ت م

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مدريد 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسسجلت إسبانيا 6398 إصابة و 812 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.وقالت بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسبانية على موقعها الرسمي على الإنترنت إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 85195 حالة اصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 7340 حالةً.// انتهى //13:11ت م0061

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