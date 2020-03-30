السعودية اليوم / جمهورية القمر المتحدة تدين بشدة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة



جدة 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذتها المليشيا الحوثية تجاه مدينتي الرياض وجيزان، مما تتسبب في سقوط شظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة بعد تصدي قوات الدفاع الجوي السعودي لهذه الهجمات .

وجددت الحكومة القمرية في بيان اليوم، إدانتها واستنكارها استمرار هذه المسلسلات والاعتداءات الاستفزازية الخطرة ضد الاستقرار البشري, خاصة في الوقت الذي يواجه العالم حرب صحية طائشة يتطلب التكاتف والتعاضد للخروج من هذا المأزق الرهيب بشكل سريع.

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13:07ت م

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