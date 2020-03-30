السعودية | 400 محجور صحياً يخرجون "سالمين" من جدة للرياض والدمام

شكرا لقرائتكم 400 محجور صحياً يخرجون "سالمين" من جدة للرياض والدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
غادر 400 شخص ممن خرجوا من الحجر الصحي في جدة، مطار الملك عبدالعزيز، اليوم في جدة، متوجهين إلى مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد بالدمام، بعدما أخضعوا لمدة 14 يوماً للمتابعة، حيث كانوا عائدين من دول موبوءة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
حيث أتم جميع المغادرين الفحوصات الطبية، وأنهوا الإجراءات المطلوبة، وتم ثبوت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، ومن ثم سُمح لهم بمغادرة المحاجر الصحية.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد خصصت عدداً من المحاجر الصحية للعناية بالأشخاص العائدين من الدول الموبوءة والمخالطين لهم، وكانوا يخضعون للفحص الطبي بشكل يومي، وتقديم كافة الخدمات الصحية لهم ومتابعتهم على مدار الساعة.
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