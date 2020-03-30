- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكّلت إدارة بنوك الدم بصحة حائل، فريقاً ميدانياً متنقلاً للوصول إلى جميع الراغبين في التبرع بالدم من منازلهم، دون حضورهم إلى بنك الدم بأحد مستشفيات المنطقة، مع استمرار عمل بنوك الدم بجميع المستشفيات لمَن أراد التبرع هناك عبر مبادرة "تبرع بالدم وأنت ببيتك".
وجاء تشكيل الفريق الميداني الذي يتلقى الطلبات على الواتس https://wa.me/966540555984، من الساعة ١١ صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، مبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، وحفاظاً على صحة الجميع من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لشعار #الزم_بيتك.
وأكدّ فرحان خلف العنزي؛ منسق بنوك الدم بصحة حائل، أن الحملة جاءت للراغبين في التبرع، تعزيزاً لمخزون بنك الدم فقط، وأن كمية الدم المتوافرة ببنوك الدم بالمنطقة كافية، ولا يوجد نقص، ولله الحمد.
وثمّن المواطنون هذه المبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، التي أتاحت للراغبين التبرع بالدم من المنزل دون عناء الذهاب للمختبر بالمستشفى، إلا أن بعض المواطنين، اقترح استمرار الوقت حتى خلال ساعات منع التجول، فيما اقترح المواطنون خارج مدينة حائل، أن تقوم المستشفيات بالمحافظات بالعمل بهذه المبادرة خلال ساعات منع التجوّل.
حائل بنوك الدم مبادرة تبرع بالدم وأنت ببيتك
حائل.. "بنوك الدم" تُطلق مبادرة "تبرع وأنت ببيتك"خالد السليمي الخليج 365 2020-03-30
شكّلت إدارة بنوك الدم بصحة حائل، فريقاً ميدانياً متنقلاً للوصول إلى جميع الراغبين في التبرع بالدم من منازلهم، دون حضورهم إلى بنك الدم بأحد مستشفيات المنطقة، مع استمرار عمل بنوك الدم بجميع المستشفيات لمَن أراد التبرع هناك عبر مبادرة "تبرع بالدم وأنت ببيتك".
وجاء تشكيل الفريق الميداني الذي يتلقى الطلبات على الواتس https://wa.me/966540555984، من الساعة ١١ صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، مبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، وحفاظاً على صحة الجميع من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لشعار #الزم_بيتك.
وأكدّ فرحان خلف العنزي؛ منسق بنوك الدم بصحة حائل، أن الحملة جاءت للراغبين في التبرع، تعزيزاً لمخزون بنك الدم فقط، وأن كمية الدم المتوافرة ببنوك الدم بالمنطقة كافية، ولا يوجد نقص، ولله الحمد.
وثمّن المواطنون هذه المبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، التي أتاحت للراغبين التبرع بالدم من المنزل دون عناء الذهاب للمختبر بالمستشفى، إلا أن بعض المواطنين، اقترح استمرار الوقت حتى خلال ساعات منع التجول، فيما اقترح المواطنون خارج مدينة حائل، أن تقوم المستشفيات بالمحافظات بالعمل بهذه المبادرة خلال ساعات منع التجوّل.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
12:58 PM
حفاظاً على الصحة وتنفيذاً لشعار الزم بيتك .. والتواصل عبر واتساب
شكّلت إدارة بنوك الدم بصحة حائل، فريقاً ميدانياً متنقلاً للوصول إلى جميع الراغبين في التبرع بالدم من منازلهم، دون حضورهم إلى بنك الدم بأحد مستشفيات المنطقة، مع استمرار عمل بنوك الدم بجميع المستشفيات لمَن أراد التبرع هناك عبر مبادرة "تبرع بالدم وأنت ببيتك".
وجاء تشكيل الفريق الميداني الذي يتلقى الطلبات على الواتس https://wa.me/966540555984، من الساعة ١١ صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، مبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، وحفاظاً على صحة الجميع من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذاً لشعار #الزم_بيتك.
وأكدّ فرحان خلف العنزي؛ منسق بنوك الدم بصحة حائل، أن الحملة جاءت للراغبين في التبرع، تعزيزاً لمخزون بنك الدم فقط، وأن كمية الدم المتوافرة ببنوك الدم بالمنطقة كافية، ولا يوجد نقص، ولله الحمد.
وثمّن المواطنون هذه المبادرة من بنوك الدم بالمنطقة، التي أتاحت للراغبين التبرع بالدم من المنزل دون عناء الذهاب للمختبر بالمستشفى، إلا أن بعض المواطنين، اقترح استمرار الوقت حتى خلال ساعات منع التجول، فيما اقترح المواطنون خارج مدينة حائل، أن تقوم المستشفيات بالمحافظات بالعمل بهذه المبادرة خلال ساعات منع التجوّل.
، حائل.. "بنوك الدم" تُطلق مبادرة "تبرع وأنت ببيتك" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حائل.. "بنوك الدم" تُطلق مبادرة "تبرع وأنت ببيتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.