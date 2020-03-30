محمد بن مسعود - الدمام - وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-03-30 ‏يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية. 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 12:54 PM Advertisements ‏يُنتظر أن يتحدث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عند الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، عن مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في مؤتمر صحفي تعرضه قناة السعودية. ، وزير الصحة يتحدث عن مستجدات كورونا في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم ،

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