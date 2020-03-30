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سجّلت وزارة الصحة اللبنانية ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت في بيان للوزارة، اليوم، بأن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 446 حالةً بزيادة ثماني حالات عن أمس.
وأشارت "الصحة اللبنانية" إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد لبنان
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 01:02 PM
إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس يصل إلى 446لبنان يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة
سجّلت وزارة الصحة اللبنانية ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفادت في بيان للوزارة، اليوم، بأن عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، إضافة إلى المختبرات الخاصة، بلغ 446 حالةً بزيادة ثماني حالات عن أمس.
وأشارت "الصحة اللبنانية" إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضاً مزمنة؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.
، لبنان يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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