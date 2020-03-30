السعودية اليوم / أكثر من 700 ألف إصابة معلنة رسمياً بفيروس كورونا المستجد في العالم



باريس 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

سجلت رسمياً في العالم أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس

وبلغ عدد الإصابات 715204 حالات على الأقل، بينها 33568 وفاة، في 183 بلداً ومنطقة، لاسيما في الولايات المتحدة ( 143025 إصابة و2514 وفاة )، وإيطاليا ( 97689 إصابة و10779 وفاة )، والصين (81470 إصابة و3304 وفيات ).

ولا يعكس عدد الإصابات المسجلة العدد الفعلي للمصابين في العالم وذلك لأن العديد من الدول لا تجري فحصاً إلا لمن تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفيات.

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12:50ت م

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باريس 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسسجلت رسمياً في العالم أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية اليوم عند الساعة 8,00 ت غ.وبلغ عدد الإصابات 715204 حالات على الأقل، بينها 33568 وفاة، في 183 بلداً ومنطقة، لاسيما في الولايات المتحدة ( 143025 إصابة و2514 وفاة )، وإيطاليا ( 97689 إصابة و10779 وفاة )، والصين (81470 إصابة و3304 وفيات ).ولا يعكس عدد الإصابات المسجلة العدد الفعلي للمصابين في العالم وذلك لأن العديد من الدول لا تجري فحصاً إلا لمن تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفيات./ / انتهى //12:50ت م0052

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