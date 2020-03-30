

بيروت 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية ثمان إصابات جديدة بفيروس

وأفادت في بيان لها اليوم ، أن عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغت 446 حالةً بزيادة ثمان حالات عن أمس، مشيرةً إلى أنه سجلت حال وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضًا مزمنة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.

// انتهى //

12:44ت م

0050



بيروت 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفادت في بيان لها اليوم ، أن عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة بلغت 446 حالةً بزيادة ثمان حالات عن أمس، مشيرةً إلى أنه سجلت حال وفاة في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي لمريضة في العقد الثامن من العمر، تعاني أمراضًا مزمنة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 11 حالة وفاة.// انتهى //12:44ت م0050

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.