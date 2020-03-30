سياسي / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

تناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ردود فعل جهات من مجتمع المدني وسياسيين رافضةً ومنددةً بمشروع قانون تقدمت به أطراف نيابية إلى مجلس نواب الشعب التونسي، يرمي إلى فرض عقوبات على التجاوزات المرتكبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعدت هذه الجهات الرافضة أن مشروع القانون يرمي إلى الحد من الحريات.

وأخبرت في شأن آخر، عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس

وأوردت صحف تونس في الشأن الدولي، اعلان جهات صحية صينية تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا واحتمال تعرض البلاد لموجة تفشي ثانية في وقت توقف فيه تقريبًا انتقال العدوى محليًا.

وأضافت إلى ذلك ترجيح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن يصل معدّل الوفيات في الولايات المتحدة جرّاء الفيروس المستجدّ إلى ذروته في غضون أسبوعين.

// انتهى //

12:40ت م

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تونس 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستناولت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ردود فعل جهات من مجتمع المدني وسياسيين رافضةً ومنددةً بمشروع قانون تقدمت به أطراف نيابية إلى مجلس نواب الشعب التونسي، يرمي إلى فرض عقوبات على التجاوزات المرتكبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعدت هذه الجهات الرافضة أن مشروع القانون يرمي إلى الحد من الحريات.وأخبرت في شأن آخر، عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا في تونس ليبلغ العدد الجمالي 312 إصابة بعد تسجيل 34 حالة جديدة أمس، مشيرةً في السياق إلى النقائص التي تشهدها العديد من المنشآت الصحية في تونس والمخاطر التي تهدد العاملين في المجال الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا.وأوردت صحف تونس في الشأن الدولي، اعلان جهات صحية صينية تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا واحتمال تعرض البلاد لموجة تفشي ثانية في وقت توقف فيه تقريبًا انتقال العدوى محليًا.وأضافت إلى ذلك ترجيح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن يصل معدّل الوفيات في الولايات المتحدة جرّاء الفيروس المستجدّ إلى ذروته في غضون أسبوعين.// انتهى //12:40ت م0049

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