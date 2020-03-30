السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يطلق حملة "مجتمع واعي" في المنطقة



حائل 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة حملة "مجتمع واعي" بالمنطقة، وتنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية، وبتمويل وشراكة مجتمعية من الهيئة العامة للأوقاف وتهدف لمكافحة تفشي فايروس

وتنطلق الحملة بحائل بشراكة تنفيذية مع فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بحائل والجمعية الخيرية وجمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية وجمعية ( هدكا ) وجمعية ( بسمة )، بمشاركة عدد من الجمعيات ذات العلاقة وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة رئيس اللجنة فريح العياد أن اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها ستنفذ أعمالها عبر ثلاثة اتجاهات هي "الصحي والإغاثي والطبي"، كما ستعمل على إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة لأبناء المنطقة والمقيمين فيها للمساهمة في مكافحة فايروس كورونا، مؤكداً أن المبادرات ستشمل جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حسب أولويات الاحتياج - بإذن الله - لضمان وصول هذه الخدمات للمحتاجين والمساهمة في التوعية والعمل المجتمعي.

وعبر العياد عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حرصهم ومتابعتهم لكل ما فيه خدمة المواطن والمقيم خلال هذه الأزمة.

// انتهى //

12:20ت م

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حائل 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة حملة "مجتمع واعي" بالمنطقة، وتنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية، وبتمويل وشراكة مجتمعية من الهيئة العامة للأوقاف وتهدف لمكافحة تفشي فايروس كورونا وتنطلق الحملة بحائل بشراكة تنفيذية مع فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بحائل والجمعية الخيرية وجمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية وجمعية ( هدكا ) وجمعية ( بسمة )، بمشاركة عدد من الجمعيات ذات العلاقة وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة رئيس اللجنة فريح العياد أن اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها ستنفذ أعمالها عبر ثلاثة اتجاهات هي "الصحي والإغاثي والطبي"، كما ستعمل على إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة لأبناء المنطقة والمقيمين فيها للمساهمة في مكافحة فايروس كورونا، مؤكداً أن المبادرات ستشمل جميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حسب أولويات الاحتياج - بإذن الله - لضمان وصول هذه الخدمات للمحتاجين والمساهمة في التوعية والعمل المجتمعي.وعبر العياد عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حرصهم ومتابعتهم لكل ما فيه خدمة المواطن والمقيم خلال هذه الأزمة.// انتهى //12:20ت م0045

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