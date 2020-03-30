السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية : ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر بالمنطقة



طرابلس 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

شددت منظمة الصحة العالمية على أهمية مراعاة التدابير الوقائية في ليبيا للحماية من

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لمكتب المنظمة في ليبيا، حيث صنفتها من بين الدول عالية المخاطر بالمنطقة.

// انتهى //

12:02ت م

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طرابلس 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية مراعاة التدابير الوقائية في ليبيا للحماية من فيروس كورونا المستجد جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لمكتب المنظمة في ليبيا، حيث صنفتها من بين الدول عالية المخاطر بالمنطقة.// انتهى //12:02ت م0042

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