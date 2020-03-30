السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

سجلت السلطات الماليزية اليوم 150 إصابة مؤكدة بفيروس

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله ، أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا حتى الآن إلى 2470 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 35 حالة وفاة.

// انتهى //

12:01ت م

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كوالالمبور 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسسجلت السلطات الماليزية اليوم 150 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، وحالة وفاة واحدة.ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله ، أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا حتى الآن إلى 2470 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 35 حالة وفاة.// انتهى //12:01ت م0040

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