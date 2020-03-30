السعودية اليوم / مستشفيات الجوف توحد مداخلها وتفعل "اترك مسافة"



الجوف 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

وحدت مستشفيات منطقة الجوف مداخلها بمدخل موحد للزوار والمراجعين, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس

يأتي ذلك لإجراء الفرز البصري لجميع المراجعين والزوار قبل دخولهم وتعقيم أيديهم قبل الدخول للمستشفى.

كما فعلت المستشفيات ترك المسافة المناسبة في جميع أقسامها وكذلك المصاعد والمداخل بوضع ملصقات توضح المسافة المناسبة للوقوف, وتركها بين المراجعين، إلى جانب جهودها في نشر الوعي في المجتمع عن طريق الوسائل المختلفة ووضع لوحات وأفلام توعوية في كافة أقسامها.

// انتهى //

11:54ت م

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الجوف 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسوحدت مستشفيات منطقة الجوف مداخلها بمدخل موحد للزوار والمراجعين, وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا الجديد.يأتي ذلك لإجراء الفرز البصري لجميع المراجعين والزوار قبل دخولهم وتعقيم أيديهم قبل الدخول للمستشفى.كما فعلت المستشفيات ترك المسافة المناسبة في جميع أقسامها وكذلك المصاعد والمداخل بوضع ملصقات توضح المسافة المناسبة للوقوف, وتركها بين المراجعين، إلى جانب جهودها في نشر الوعي في المجتمع عن طريق الوسائل المختلفة ووضع لوحات وأفلام توعوية في كافة أقسامها.// انتهى //11:54ت م0038

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