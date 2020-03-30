السعودية اليوم / الفلبين تسجل سبع وفيات جديدة و 128 حالة إصابة بكورونا



مانيلا 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم سبع وفيات جديدة و 128 حالة إصابة بفيروس

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا فيرجير في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 78 حالة والإصابات إلى 1546 حالةً.

وأضافت أن السلطات تمكنت من رصد المزيد من الإصابات مع وصول آلاف من أجهزة الفحص وبدء عمل المزيد من المختبرات.// انتهى //

11:48ت م

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مانيلا 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم سبع وفيات جديدة و 128 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا فيرجير في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 78 حالة والإصابات إلى 1546 حالةً.وأضافت أن السلطات تمكنت من رصد المزيد من الإصابات مع وصول آلاف من أجهزة الفحص وبدء عمل المزيد من المختبرات.// انتهى //11:48ت م0037

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