السعودية اليوم / مستشفيات ومراكز الجوف تفعل مبادرة توصيل الدواء للمنازل



الجوف 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

فعلت المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة الجوف مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون مع شركات الأجرة .

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف وقطاعاتها للوقاية من فايروس

وكانت صحة الجوف اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تحد مراجعة مستشفياتها ومنها تأجيل مواعيد العيادات الخارجية, ومنع زيارة المرضى, وتأجيل العمليات الجراحية الباردة, وتأجيل مواعيد الأسنان العادية, وجلسات العلاج الطبيعي.

// انتهى //

11:45ت م

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الجوف 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسفعلت المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة الجوف مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون مع شركات الأجرة .ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف وقطاعاتها للوقاية من فايروس كورونا الجديد, لتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل, وقد خصص كل مستشفى رقم للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيلة عبر سيارات الشركة .وكانت صحة الجوف اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تحد مراجعة مستشفياتها ومنها تأجيل مواعيد العيادات الخارجية, ومنع زيارة المرضى, وتأجيل العمليات الجراحية الباردة, وتأجيل مواعيد الأسنان العادية, وجلسات العلاج الطبيعي.// انتهى //11:45ت م0035

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