شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم «الصحة العالمية» بـ10 ملايين دولار لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بمقر المركز في الرياض، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي للمنظمة لمكافحة الفيروس؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن المنظمة ممثلها في المملكة الدكتور إبراهيم الزيق. وعبر الدكتور إبراهيم الزيق في تصريح صحفي عقب التوقيع عن الشكر والامتنان للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعم العمل الإنساني بشكل عام و لدعمها السخي والمستمر لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة جائحة كورونا بجميع الدول المتضررة حول العالم، وقال الزيق: وضمن هذه الاستجابة سنقوم بشراء بعض المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي، وشراء المعدات المختبرية للتحري المختبري، وأيضًا ستساعد المنحة على تنفيذ بعض الأبحاث العلمية للتوصل بإذن الله إلى مصل لمنع هذا الفيروس أو شراء بعض الأدوية لمعالجة الفيروس.