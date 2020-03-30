شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة التدريب تسخر إمكاناتها لدعم لجنة مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- تخصيص ١٣٤ منشأة تدريبية كمراكز إيواء و٤٥٠٠ متطوع لتقديم الخدمات الفنية والطبية والكشفية وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد كافة إدارات التدريب التقني والمهني بمختلف مناطق المملكة بتسخير إمكاناتها البشرية والفنية لدعم اللجنة الحكومية المعنية بفيروس كورونا ، وتوفير كافة الاحتياجات وتسهيل مهام عملها. وعملت المؤسسة منذ بداية الأزمة على تفعيل كامل خطط الأزمات والطوارئ لديها والتنسيق مع وزارة التعليم ومشاركتها في إعداد الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وقررت المؤسسة وضع عدد من المنشآت التدريبية والكوادر البشرية تحت تصرف وزارة الصحة ، حيث حددت المؤسسة أكثر من ( 134 ) منشأة تدريبية لتستخدم كمراكز إيواء في جميع المناطق ، وأكثر من ( 4500 ) متطوع من منسوبي المؤسسة لتقديم الخدمات الفنية والطبية والكشفية , وكذلك ( 136 ) حافلة نقل . وتأتي هذه الخطوة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إطار تكاملها مع بقية الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتسهيل مهامها الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.

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