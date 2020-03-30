شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مغسلتي ملابس مخالفة في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت ‏بلدية محافظة القطيف مغسلتي ملابس لمخالفتهما للإشتراطات الصحية ضمن جولاتها الرقابية المكثفة ، و تؤكد تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحقهما .

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