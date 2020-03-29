شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد الالتزام الفوري لسكان جدة بقرار تقليص ساعات التجول والان نبدء بالتفاصيل

رصدت "اليوم" ضعف حركة السير على الطرق الرئيسية لمدينة جدة، لتبدو الشوارع خالية من المركبات بعد ساعات من صدور قرار بتقليص التجوال في المدينة، ماعدا الفئات المستثناة من القرار، لتؤكد مدينة جدة حضورها المسؤول والوطني من قبل كافة سكانها واتخاذ المواطنين والمقيمين احتياطات الوقاية من فايروس كورونا.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية سابقا، بأن القرار جاء تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، إذ تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية، بالإضافة الى تعليق الدخول والخروج من المحافظة وذلك من تاريخه وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.