شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام: فريق متخصص لتلقي طلبات التنقل الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي للأمن العام، أنه تم تخصيص فريق عمل تابع لمكتب مدير الأمن العام يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة لمن لديهم ظروف طارئة واستثنائية.

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