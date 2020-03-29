شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي هاتفيًا الرئيس الإندونيسي في وفاة والدته والان نبدء بالتفاصيل
وعبر سمو ولي العهد في بداية الاتصال عن عزائه ومواساته لفخامته في وفاة والدته رحمها الله ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان،
فيما أعرب الرئيس الإندونيسي من جهته عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة.
وقدم رئيس جمهورية إندونيسيا التهنئة لسمو ولي العهد على نجاح القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين.
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