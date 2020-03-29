- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، حزمة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد.
وقال المدير العام للتعليم في المنطقة، سعد الجوني: إن خطة التدريب تضمنت في مرحلتها الأولى، تنفيذ 19 برنامجًا؛ منها 12 برنامجًا للبنين، وسبعة برامج للبنات، جميعها تركز على احتياج الوضع الراهن لتأهيلهم في المجالات التقنية والتعليمية والتربوية.
وأضاف أنها ستكون متاحة للبنين من خلال منصة التدريب للإدارة العامة للتعليم في المنطقة، وللبنات عبر منصة التدريب عن بُعد، بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وتابع "الجوني": "عدد المسجلين والمسجلات في البرامج بلغ أكثر من ألفَيْ متدرب ومتدربة، ويجري العمل لإعداد خطة التطوير المهني في مرحلتها الثانية لتشمل جميع الفئات في المجال التعليمي".
يذكر أن البرامج تنفذ من قبل إدارتَي التدريب للبنين والبنات، في ظل ظروف تعليق الدراسة وحضور الموظفين، وخطة وزارة التعليم.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 05:36 PM
من خلال 19 برنامجًا
تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، حزمة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد.
وقال المدير العام للتعليم في المنطقة، سعد الجوني: إن خطة التدريب تضمنت في مرحلتها الأولى، تنفيذ 19 برنامجًا؛ منها 12 برنامجًا للبنين، وسبعة برامج للبنات، جميعها تركز على احتياج الوضع الراهن لتأهيلهم في المجالات التقنية والتعليمية والتربوية.
وأضاف أنها ستكون متاحة للبنين من خلال منصة التدريب للإدارة العامة للتعليم في المنطقة، وللبنات عبر منصة التدريب عن بُعد، بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وتابع "الجوني": "عدد المسجلين والمسجلات في البرامج بلغ أكثر من ألفَيْ متدرب ومتدربة، ويجري العمل لإعداد خطة التطوير المهني في مرحلتها الثانية لتشمل جميع الفئات في المجال التعليمي".
يذكر أن البرامج تنفذ من قبل إدارتَي التدريب للبنين والبنات، في ظل ظروف تعليق الدراسة وحضور الموظفين، وخطة وزارة التعليم.
، تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بعد بتعليم عسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بعد بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.