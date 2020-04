، بالفيديو.. حريق وانفجار بطائرة مدنية قبل إقلاعها من مطار في الفلبين ،

محمد بن مسعود - الدمام - على متنها ثمانية أشخاص

قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير".

وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.

WATCH: An aircraft reportedly carrying medical supplies caught on fire while it was about to take off at Ninoy Aquino International Airport (NAIA) around 8 p.m. According to BFP, fire was already out at 9:02 p.m. @inquirerdotnet (Sourced video) pic.twitter.com/8w38t1qVTi