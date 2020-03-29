شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سكان جدة في أول أيام منع التجول المبكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

رصد مقطع فيديو انضمام جدة للرياض ومكة والمدينة المنورة لقرار منع التجول الجزئي، حيث بدا طريق الأمير سعود الفيصل خاليا تماما من السيارات والمواطنين.

ووثق المقطع الحركة البطيئة بطريق الأمير سعود الفيصل، حيث وجدت السيارات بأعداد قليلة جدا.

وفوجئ أهالي جدة بقرار منع الدخول والخروج من الساعة 3 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً، الأمر الذي تسبب في خلو الطرق من السيارات.

وحول الحالات المصابة بفيروس كورونا بجدة، انخفض عدد الإصابات بالوباء المستجد إلى 12 حالة، وفيما يتعلق بالمبادرات أعلنت إمارة مكة عن مبادرة " برا بمكة " بدأ تفعيلها بتقديم المساعدات للأسر غير المقتدرة والأسر التي تأثرت بقرار منع التجول الجزئي.